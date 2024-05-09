مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الزمالك للمغرب لخوض البطولة الكونفدرالية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، في العاشرة من صباح اليوم الخميس، رحلة خاصة برقم MS3908 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الزمالك إلى مطار وجدة بالمغرب لمواجهة نظيره المغربي نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

من المقرر أن يتم استقبال بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك المتوجهة الي المغرب بصالة الرحلات الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، حيث يتم انهاء إجراءات سفرهم من خلالها وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، توجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لوزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التسهيلات التي قدمتها وزارتا الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري.

يأتى ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية.