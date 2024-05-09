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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص إثر حادث تصادم قطار بتروسيكل في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم قطار بتروسيكل كان يستقله أثناء عبور مزلقان محطة ميت مرجا سليسل بالجمالية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى ميت سلسيل. 

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث تصادم بين قطار وتروسيكل بمزلقان محطة ميت مرجا ووجود مصاب.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة محمد عبده العشرى، 54 عاما، مقيم قرية مصر الجديدة التابعة للمركز، بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة وبتر جزئى بالقدم اليسرى.

تم نقله لمستشفى الجمالية فى حالة خطيرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة  فى الاستقبال بعد وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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