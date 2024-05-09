ثاني جلسات القضية.. أسرة «جانيت» طفلة مدينة نصر تصل محكمة جنايات القاهرة

وصلت أسرة طفلة مدينة نصر “جانيت” إلى محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل ابنتهم، وذلك لاتهامه بخطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على ما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.