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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد غنيم : تقدمت بمشروع لتطوير قانون الجامعات ولم يتحقق منه أي شيء

الجامعات
الجامعات

أجاب الدكتور محمد غنيم رائد صناعة الكلى بمصر على سؤال الإعلامية لميس الحديدي   :  هل مضمون التعليم في الجامعات سيتغير؟..قائلاً : "  يجب أن يكون في التعيين في الجامعات بطريقة جامعة هارفارد.. المهم الأكفأ بغض النظر عن هو جاي منين"

وكشف محمد غنيم  في  لقائه   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أنه  تقدم   مشروع لتطوير قانون الجامعات ولم يتحقق منها أي شيء قائلاً : المقترحات  لم يحقق منها شيء   وأرجو من الدكتور محمود المتيني أن يشرع في إنجاز تلك المقترحات فهو يعلم  ودائماً ما ينادي بتغيير    القانون الفاسد والمفسد "

تابع محمد غنيم : " في ألمانيا يدخل الجامعة 27% فقط من الحاصلين على الثانوية والباقي يذهب إلى التعليم الفني العالي.. وهذا لا يحدث عندنا و  مضمون التعليم في الجامعات هيتغير عندما يتم دمجه في العملية التعليمية"

اكمل محمد غنيم  ،أن البحث العلمي هو أساس تقدم العلوم ودون البحث لن تتقدم الأمة  خاصة مجالات العلوم وعلوم الطبيعة والرياضيات  والكمياء  ومجالات التطعيم   والسيارة الكهربائية  وغيرها هي  خلاصة تلك الأبحاث    "

مشدداً  على أن نسبة الأنفاق على البحث العلمي لا تتجاوز 1%  من  الناتج القومي الإجمالي مقارنة بإسرائيل التي يبلغ فيها الأنفاق  4.7 %كنسبة من القومي الإجمالي    : " هذا سبب وجود  سبع جامعات  إسرائيلية في تصنيف  شنغهاي  وهو التصنيف الأهم    بينما في مصر لدينا فقط  أربع جامعات داخل ذلك التصنيف وهي القاهرة و عين شمس والمنصور ة والإسكندرية  "

وحول أسباب   هجرة الأطباء  قال:  صغار الأطباء يهاجرون   لأنه بعد دراسة طويلة  وظروف العمل  الخاصة بهم متردية من جهة الرواتب  المتدنية فيلجأون للسفر كبديل والوجهة  الأولى لهم هي ألمانيا وإنجلترا  بالإضافة لوجهتين  جدد هما استراليا ونيوزلندا ولذا يفضلون الذهاب  لتلك البلاد عشان فيه استقرار في العمل ومنظومة  عطاء اجتماعي وفرصة لطموح والترقي  وهذا سبب تسرب  الأطباء   وبالتالي لدينا عجز   "

 وانتقد طريقة  التعاطي مع مسألة هجرة الأطباء  قائلاً : " بنعالج ده غلط بدال ما نشوف سبب المشكلة بنزود  عدد كليات الطب  وده  مش صح عالجوا أسباب التسرب والسفر " وانتقد  غنيم نظام إعارات أعضاء هيئة التدريس قائلاً   : " بيسافر 10 سنين ويرجع يلاقي مكانته وترقيته".
 

 

لميس الحديدي البحث العلمي التعليم الفني الكهرباء هارفارد محمود المتيني السيارة الكهربائية الرواتب

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