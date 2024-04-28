عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة ادعاء شخصين بتعرضهما للنصب

صدى البلد

كشف رجال الأمن بالقاهرة حقيقة واقعة إدعاء شخصين بتعرضهما لواقعة نصب من قبل شخصين وضبط مرتكبى الواقعة .

 

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من عامل مقيم بمحافظة الجيزة قرر بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفق معه على التقابل لشراء "عملات أجنبية" لرغبته فى شراء وإستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافية ومطعم ملك والده من الخارج. 

 

ولدى وصوله هو وصديق له طالب مقيم بمحافظة الجيزة مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ ، حضر شخصين وإستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ 1000 دولار ، إلا أنهما إكتشافا بأنهم مقلدين فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه إلا أنه نجح فى الإفلات منهما والنزول من السيارة للإستغاثة فإنطلقوا وبصحبتهما صديقه وعقب ذلك قاما بتركه بالطريق ، وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغين وبإعادة مناقشتهما أقرا المُبلغ بأنه تحصل على عملات أجنبية مقلدة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ، جارى ضبطه بقصد تصريفها مقابل عائد مادى فقام بالإتفاق مع صديقه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما وإستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وإدعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة إتمام عملية الشراء .

ولدى مغادرته السيارة عقب إستيلائه على المبلغ الصحيح إكتشافا الشخصين ذلك فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانه ومبايعه لهاتفه المحمول.

 

كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن 32 ألف دولار "مقلدين"- 1000 دولار "صحيحة" المستولى عليها ، تم تحديد وضبط المتهمان شقيقان يحملان جنسية إحدى الدول وبحوزتهما إيصالات الأمانة - مبايعة الهاتف المحمول - 1000 دولار "المقلدين" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة شراء عملات شرطة منشأة ناصر عملات اجنبية فيس بوك قسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة واقعة نصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة خوفا من بن غفير وسموتريتش

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

بحضور الرئيس السيسي .. وزير الاتصالات يشرح إجراءات الحكومة للتحول الرقمي

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

بعد مباراة مازيمبي.. مدحت شلبي يوجّه رسالة لمحمد عبد المنعم

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

إخماد حريق في جمعية خيرية بالخليفة | صور

بعد مشاجرة مع والدها.. طالبة تلقي بنفسها من شرفة منزلها بالشروق

شاهد.. حملة لازالة الإشغالات بوسط القاهرة ومنطقة رمسيس | صور

إصابة شخصين وسيدة في حادث سير بالمقطم

أمن القاهرة يضبط 7 تجار مخدرات بينهم سيدة.. بالصور

القبض على صاحب عقار بالزيتون أثناء التنقيب عن الآثار

ضبط مهندس بالقاهرة لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص

حملات مكثفة لرفع الإشغالات من شوارع القاهرة | صور

ترشيحاتنا

مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي: لم أرى لمسة اليد في هدف الفريق الكونغولي

يتصرف بشياكة .. حسام غالي يوجّه رسالة لـ «شيكابالا»

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

كولر يتمسك باستمرار علي معلول ومحاولات لتقليل الراتب.. تفاصيل

حسام غالي يكشف موقفه من أزمة صلاح وكلوب

18 ألف وظيفة مدرس مساعد «معلم مادة» بوزارة التربية والتعليم .. تفاصيل 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر البورسعيدية.. طريقة عمل السمك السنجاري

بـ80 ألف.. أرخص سيارة GMC في السعودية

بلون الجسم.. أصالة بفستان أنيق في البحرين

في ذكراه.. قصة حب نور الشريف وبوسي استمرت 30 عامًا | صور

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ