لجنة صياغة القانون توضح اشتراطات التبرع وكيفية نقل وزراعة الأعضاء .. فيديو

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون نقل وزراعة الأعضاء، إن وزارة الصحة وافقت على 21 ألف طلب لزراعة الأعضاء من الكلى والكبد والنخاع، مشيراً إلى أن قانون زراعة الأعضاء صُدر في عام 2010، لمعالجة زراعة الأعضاء من الحي لـ الحي.

وأضاف عبد الحميد أباظة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه الزراعة هي الموجودة الآن في مصر، وفي كثير من دول العالم، معقباً: "لكن هي ليست أصل القانون، لأن أصل القانون هو زراعة الأعضاء من المتوفي لـ الحي، وليس من الحي لـ الحي".

وتابع رئيس لجنة صياغة قانون نقل وزراعة الأعضاء أن هناك 40 مركز الآن بمصر لنقل وزراعة الأعضاء، سواء حكومي أو خاص، أو للقوات المسلحة، أو شرطة، أو جميعة، مشيراً إلى أنه تم وضع اشتراطات للتبرع.

وأوضح عبد الحميد أباظة أن من ضمن هذه الاشتراطات هو التبرع من القريب حتى الدرجة الثالثة، ويجب أن يكون بدون مقابل مادي حتى لا تُصبح ربا، بالَإافة إلى أن تم وضع عقوبات ضد التشكيلات العصابية والسماسرة، معقباً: "ده خلى الناس تثق في الأماكن التي يتم فيها زراعة الأعضاء".