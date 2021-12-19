السعودية.. تدمير مسيرات حوثية قبل استهدافها مسافرين بمطار أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها، حاولت الميليشيا استهداف المسافرين فجر اليوم، بثلاث مسيرات.

وأضاف التحالف أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزا للهجمات العابرة للحدود.

وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت، عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.

والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.