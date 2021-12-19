بـ 300 مليون دينار.. خط سكة حديد للربط بين السعودية والكويت

كشف رئيس هيئة الطرق والنقل البري بالكويت الدكتور حسين الخياط، أن مجلس الوزراء الكويتي أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق، مشيراً إلى أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو متراً.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قال الخياط إنه تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم تنفيذها على مدار 4 سنوات ونصف السنة، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف السنة.

وأضاف أنه سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع.



وختم رئيس هيئة الطرق بقوله إنه تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص.