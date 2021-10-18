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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويت تعتذر عن استضافة التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.. والسعودية البديل

لتصفيات الآسيوية
لتصفيات الآسيوية تحت 23 عاما

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الإثنين، أن السعودية تقترب من استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 تحت 23 عامًا، التي تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى خطابًا من نظيره الآسيوي يطلب فيه استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 تحت 23 عامًا، التي تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بعد أن قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره عن عدم الاستضافة.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة، بدأ فعليًا التفكير في الاستضافة على أن تكون في المنطقة الشرقية، وذلك عقب النجاح الذي تحقق أخيرًا في استضافة الاتحاد بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا التي كسب لقبها المنتخب الأردني بعد فوزه على المنتخب السعودي في النهائي “3ـ1”.

الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي المنتخب السعودي كأس آسيا التصفيات الآسيوية

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الكويت تعتذر عن استضافة التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.. والسعودية البديل

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