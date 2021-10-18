الكويت تعتذر عن استضافة التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.. والسعودية البديل

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الإثنين، أن السعودية تقترب من استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 تحت 23 عامًا، التي تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى خطابًا من نظيره الآسيوي يطلب فيه استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 تحت 23 عامًا، التي تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بعد أن قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره عن عدم الاستضافة.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة، بدأ فعليًا التفكير في الاستضافة على أن تكون في المنطقة الشرقية، وذلك عقب النجاح الذي تحقق أخيرًا في استضافة الاتحاد بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا التي كسب لقبها المنتخب الأردني بعد فوزه على المنتخب السعودي في النهائي “3ـ1”.