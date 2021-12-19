في اليوم العالمي للغة الضاد.. غادة عبدالرازق: نيجي علي نفسنا ونتكلم عربي

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت غادة عبد الرازق، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية"معلش نيجي علي نفسنا ونتكلم شوية عربي".

علي جانب آخر ، شاركت النجمة غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.



المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وكشفت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، عن معلومات عن خطيب ابنتها روتانا ، بعد أن أعلنوا خطوبتهما منذ أيام.