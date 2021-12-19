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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبوشقة: قانون المسنين يتماشى مع المشروع الوطني لبناء دولة عصرية

المستشار بهاء ابوشقه
المستشار بهاء ابوشقه

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه المجلس اليوم قانون غير مسبوق ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور التي تكفل حقوق المسنين التي جاء نصها، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن القانون يتماشي مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصريه حديثه التي اولي فيها الاهتمام بالمواطن المصري كافة احتياجاته في المقام الاول ، لتوفير حياة كريمه للمواطن ولرعايته من كافة النواحي الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه .


وكذلك ما اطلقه الرئيس يوم 15 يوليو في موتمر المنعقد باستاد القاهره  في اطلاق مبادرة حياة كريمه ، وكذلك الاستراتيجيه الوطنيه لحقو لاانسان التي اطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر في حضور عدد من الممثليين الدوليين واشادوا في حديثهم بجهود الرئيس في مجال حقوق الانسان واهتمام الرئيس البلاغ بترسيخ حقوق الانسان .


وأشاد ابوشقه بمجهودات اللجنه في داسة مشروع القانون المقدم من الحكومه والمناقشات الواعيه القانونيه والعليمه ، وما انتهي اليه راي اللجنه وماتم مناقشته علي مدار 3 جلسات .


ودور رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الاستماع الي كافة الاراء والمناقشات التي جاءت جميعها جادة وعلميه وممنهجه وتناول بعض النصوص بالحذف او بالاضافة.


وأضاف أبوشقة ان كل ذلك يؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ والتعديلات الدستوريه التي تمت في 2019 في في عهد الرئيس السيسي بان يكون البرلمان من غرفتين مجلس للشيوخ ومجلس للنواب وكان تعديلات هامه وموثرا في فن التشريع والصياغه ومؤكدا لاصرار الدولة والقيادة السياسيه علي ان تواكب الجمهوريه الجديده واحدثالنظم العالميه في كافة المجالات ومنها التشريع.


ومن ثم فان الواقع العملي منذ بدء عمل مجلس الشيوخ في 18 اكتوبر 2020 ومناقشاته لمشروعات القوانين في غاية الاهميه اغلبها تفعيل لنصوص الدستور يمكن معه القول ان مجلس الشيوخ باداءة المتميز اثري الحياة التشريعيه في مصر .

مبادرة حياة كريمة أبوشقة الرئيس السيسي حياة كريمة حقوق الإنسان المجتمع المدني

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