تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية.. التنمية المحلية تُحذر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بالتنسيق بين غرفة العمليات الموجودة بالوزارة وغرف العمليات والأزمات على مستوى المحافظات المصرية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة والتي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الـ 7 محافظات التي تم تعطيل الدراسة بهم هما: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط.

ونوه مساعد وزير التنمية المحلية أنه تم رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات، بالتنسيق مع الحدات المحلية الموجودة في كل محافظة، وشركات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء أيضاً، مشيراً إلى ارتفاع الأمواج في بعض المحافظات من 3 إلى 4 أمتار، مثل الإسكندرية.

وتابع خالد قاسم، أن الطقس على القاهرة الكُبرى اليوم سيكون شديد البرودة، مع نشاط الرياح وأمطار، معقباً: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتعطيل الدراسة بها".