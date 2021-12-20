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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

قالت إليزابيث وارين، سناتور ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أمس الأحد، إنها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث تتعامل الولايات المتحدة مع زيادة أخرى في الحالات وظهور المتحور أوميكرون.

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متخصص في الصحة العامة ببريطانيا يحذر من متحور أوميكرون وسرعة انتشاره

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وكتب النائبة الأمريكية، التي ترشحت للترشح للرئاسة في عام 2020، بأنها تلقت اللقاح، وتلقت جرعة معززة وتعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا.

وكتبت على تويتر: "لحسن الحظ، أعاني فقط من أعراض خفيفة وأنا ممتنة للحماية المقدمة ضد الأمراض الخطيرة التي تأتي من التطعيم والتعزيز" ، مستغلة هذه المناسبة لحث أي شخص لم يتم تطعيمه للقيام بذلك.

ولم توضح وارن، 72 عامًا، المكان الذي ربما أصيبت فيه بالفيروس، لكنها قالت إنها خضعت للاختبار بانتظام وعادت بنتيجة سلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة كوفيد19 الرئاسة الأمريكية كورونا في امريكا

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