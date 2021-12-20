أمطار غزيرة وتساقط الثلوج.. 9 محافظات تعلن تعليق الدراسة اليوم الاثنين ورفع حالة الطوارئ

تعطيل الدراسة في 8 محافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظات الوجه البحري

لليوم الثاني على التوالي تشهد معظم محافظات الجمهورية خاصة محافظات الوجه البحري حالة من عدم استقرار الطقس، تصحبها موجة من الطقس السيئ، دفعت عدد من المحافظين لتعطيل الدراسة اليوم الإثنين، حرصا على سلامة الطلاب، تحسبا لحالة الطقس السيئ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وأمطار متوسط الشدة إلى غزيرة على أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف.

وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة اليوم الإثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء.

ففي القاهرة قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة اليوم الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.



وفي محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة، اليوم الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.



وجاءت رابع محافظة كفرالشيخ حيث قرَّر اللواء جمال نورالدين، المحافظ ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين» بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وفي محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الإثنين .

وفي الجيزة قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة ، الإثنين، بجميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، فيما قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية .

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس ( طلاب ومعلمون ) عدا النوبتجيات نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وكانت اخر محافظة تعلن تعطيل الدراسة محافظة الدقهلية نظرا لسوء الأحوال الجوية وزفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بالتنسيق بين غرفة العمليات الموجودة بالوزارة وغرف العمليات والأزمات على مستوى المحافظات المصرية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة والتي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أنه تم رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية الموجودة في كل محافظة، وشركات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء أيضاً، مشيراً إلى ارتفاع الأمواج في بعض المحافظات من 3 إلى 4 أمتار، مثل الإسكندرية.

وتابع خالد قاسم، أن الطقس على القاهرة الكُبرى اليوم سيكون شديد البرودة، مع نشاط الرياح وأمطار، معقباً: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتعطيل الدراسة بها".