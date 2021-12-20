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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفكيك الوهم بمنتدى الاستقلال الثقافي.. غدا

نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي  الكاتب والمفكر دكتور نبيل عبد الفتاح  في ندوة بعنوان "تفكيك الوهم" ويديرها الشاعر أحمد سراج وذلك في الساعة السادسة مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 من ديسمبر الجاري بمقر مركز الاستقلال الثقافي.

 والندوة تجيب عن تساؤلات منها: "كيف واجه المفكر نبيل عبد الفتاح الأوهام الكبرى التي تحاصر مصر، وما المعنى الذي يبحث عنه في هذا العالم المملوء بالتحولات المتسارعة؟ ويجيب عن هذين السؤالين وما يتعلق بهما الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي المعروف، والدكتور محمد السيد إسماعيل الذي تتقاطع دراساته ومنها أطروحته للدكتوراه معهما، والشاعر والناقد محمود قرني الذي يواجه هذه الأوهام شعرًا ونثرًا، والشاعر والناقد المسرحي جرجس شكري الذي أسس سلسلة الهوية المصرية ومن إصداراتها كتاب "تفكيك الوهم... والبحث عن المعنى في عالم متحول"، عن هيئة قصور الثقافة وهو الكتاب الثاني والعشرون في هذه السلسلة.

تجديد الفكر الديني 

يذكر أن  نبيل عبد الفتاح حصل على الماجستير من جامعة السوربون في فرنسا حول صراع الحضارات ويشغل حاليًّا منصب مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وصدر له من قبل كتب المصحف والسيف وسياسات الأديان والنص والرصاص وتجديد الفكر الديني.

ويذكر أن الكتاب يحتوي على مجموعة من المقالات والأبحاث المهمة التي كتبها نبيل عبد الفتاح حول الهوية المصرية ، وأزمة اللغة، وعلاقتها بالثقافة، وكذلك مجموعة من الأبحاث المهمة عن العنف السياسي الديني ومنها بحث عن التجربة الأفغانية، وتطور الحركة الإسلامية الراديكالية في مصر، وفصل بعنوان أشباح النصر.. أزمة الإخوان المسلمين، وبحث آخر بعنوان الوجود والحدود.. الجماعات الإسلامية المصرية والتسوية السياسية والتطبيع".

ووفق الدكتور جمال زهران رئيس مركز الاستقلال: "فنبيل عبد الفتاح أحد المفكرين القلائل الذين يواجهون الأخطار التي تواجه الأمة المصرية بفروسية وموضوعية ونزاهة، وتعد كتبه وأبحاثه ومقالاته من المرتكزات الأساسية لكل باحث في الشأن السياسي"

 

تفكيك الوهم منتدى الاستقلال الثقافي نبيل عبد الفتاح احمد سراج الأوهام الكبرى

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