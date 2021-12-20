الحمد لله رب العالمين.. محمود الونش أثناء أداء مناسك العمرة.. شاهد

نشر محمود الونش مدافع نادى الزمالك ، صورتين له أثناء أداءه مناسك العمرة من داخل المسجد الحرام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق الونش قائلا “ الحمد لله رب العالمين ” .

وأكد أحمد شوبير أن محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتواجد الآن في السعودية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في مسابقة كأس العرب .



وقال شوبير :" المعلومات الواردة من الزمالك تؤكد أن اللاعب حصل على إذن للسفر إلى السعودية من أجل قضاء العمرة والعودة من جديد " .



وأضاف: “ صورة الونش مع أحد مسئولي أهلي جدة السعودي أمس تثير الجدل حول إمكانية رحيل اللاعب عن الزمالك خلال الفترة المقبلة " .



وتابع : “الونش يمتلك عقدا مع الزمالك به شرط جزئي قبمته 5 ملايين دولار ، قهل يرحل خلال الفترة المقبلة بعد تألقه الشديد مع الزمالك ومنتخب مصر بكأس العرب ” .