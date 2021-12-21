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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

راكب قطار مسلم
راكب قطار مسلم

تعرض راكب قطار مسلم لهجوم شديد عبر وسائل الإعلام الهندية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وقف على المقعد لأداء الصلاة أثناء تحرك القطار.

 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الهندية يوثق لحظة أداء راكب مسلم للصلاة على متن قطار متحرك.

 

واجه الراكب انتقادات شديدة بسبب شغره لمقعدين من أجل الصلاة، في الوقت الذي صعد فيه الركاب الآخرون إلى القطار بحثًا عن أماكن للجلوس.

 

فتلك الدقائق القليلة التي وقف فيها الرجل على المقاعد لأداء صلاته، رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند أنها عطلت حركة الركاب.

 

بدا الرجل مندمجا في صلاته، ولم تعقه حركة القطار عن أداء صلاته، وبدأ في الركوع والسجود في الوقت الذي اندفع فيه عدد من الركاب إلى القطار بحثا عن أماكن شاغرة.

وقد دفع تصرفه الكثيرون للتساؤل حول صحة صلاته بهذه الطريقة، وهل تعتبر تعديًا أم حق يستطيع ممارسته بحرية.

 

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