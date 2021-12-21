إستادات تضيف منشآت جديدة بفرع سيتي كلوب كفر الشيخ.. صور

تواصل إستادات الوطنية للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، المالكة لأندية سيتى كلوب، جهودها لتلبية طموحات وتطلعات أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وانطلاقا من هذا الهدف المجتمعى ألحقت شركة إستادات منشآت إضافية جديدة بفرع سيتى كلوب بمدينة كفر الشيخ، لتحقيق مزيدا من الراحة والتسهيلات للأعضاء.



وألحقت شركة إستادات بفرع سيتى كلوب كفر الشيخ، جراج للأعضاء يتسع لـ300 سيارة، وملعبين اسكواش بالصالة المغطاة والمدرجات، ومنطقة ألعاب ترفيهية للأطفال "كيدز إريا" على مساحة 600 متر، وصالة مغطاة وصالة ألعاب نزال وغرف تغيير ملابس.

وافتتح جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، في ابريل الماضى، فرع نادي سيتي كلوب كفر الشيخ، بشكل جزئى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن فرع سيتي كلوب كفر الشيخ، من أهم وأكبر الفروع علي مستوي الجمهورية وما تحقق فيه من تطوير وأعمال ومنشآت رياضية وترفيهية واجتماعية، خلال أشهر قليلة يعتبر بمثابة الإعجاز حيث بات يضاهي أكبر وأعرق الأندية المصرية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أهالي ومواطني المحافظة، بات لديهم متنفس حقيقي لقضاء أوقاتهم بطرق مختلفة، سواء علي المستوي الرياضي أو التثقيفي أو الاجتماعي وهو هدف أساسي لشركة إستادات الوطنية التي تقوم به علي أكمل وجه في مختلف المحافظات.