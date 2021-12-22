معمر الإرياني: مصرع حسن إيرلو ضربة للنظام الإيراني ومشروعه في اليمن

اعتبرت الحكومة اليمنية، مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني وسفيرها الافتراضي لدى ميليشيات الحوثي، حسن إيرلو، ضربة للنظام الإيراني ومشروعه في اليمن.

جاء ذلك، في أول تعليق لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على اعتراف إيران بمصرع الضابط في الحرس الثوري حسن إيرلو، قائلًا- في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، وأوردتها قناة الإخبارية اليمنية-: دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس حسن إيرلو حاكمًا عسكريًا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل.

وأشار إلى أن طهران انتقلت بذلك إلى الواجهة، في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة.

وتابع الإرياني: احتفت ميليشيا الحوثي بحسن إيرلو، واستقبلته بالسجاد الأحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري؛ ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي تصدر الاحتفالات.. يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع"، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".

وأكد وزير الإعلام اليمني، أنه: بعد عام من وصول إيرلو حاكمًا عسكريًا؛ تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد إجلاءه، بعد أن مرغ اليمنيون- بدعم من التحالف بقيادة السعودية- أنفها في التراب.