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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف صالح: أجهزة الدولة تتعاون وتنفذ مشروعات تنموية بمختلف محافظات الصعيد

مشروعات الصعيد
مشروعات الصعيد

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد، مضيفا أننا نعمل في ٦ محاور شاملة لكل القطاعات والمجالات التي يحتاجها الصعيد.

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن كل أجهزة الدولة تتعاون وتنفذ مشروعات تنموية في مختلف محافظات صعيد مصر. 

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن ما تم انفاقه في محافظات الصعيد من اموال للتنمية آخر خمس سنوات اكثر مما أنفق في آخر ٣٠ عاما، مستدركا اننا ننزل لأرض الواقع ونتابع كل الأمور ونعرف المطلوب بالتحديد ونعمل على تنفيذه بشكل يسمح بتنمية حقيقية لمحافظات الصعيد ويشعر بها كل مواطن في صعيد مصر. 

وأوضح أننا ننظم زيارات ميدانية لكل قري ومراكز الصعيد للتعرف على احتياجات الاهالي هناك لتنفيذ المشروعات التنموية لهم. 

وفي السياق ذاته أشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن لدينا توجيها رئاسيا بعدم تصدير أي مواد خام من الصعيد الا بعد تصنيعها داخل المصانع في الإقليم. 
 

شريف صالح تنمية الصعيد اخبار التوك شو الحياه اليوم الإعلامي محمد مصطفى شردي

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