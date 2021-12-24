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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة خليل: هدف طاهر لإثبات ذاته والأهلي دائماً يلعب على البطولة

صدى البلد

أكد أسامة خليل نجم الاسماعيلي ومصر السابق، أن مباراة الأهلي والرجاء كانت ممتعة للغاية، والأهلي فريق تم التسجيل في مرماه هدف لكنه لم يستسلم، حيث إن فرق شمال افريقيا دائماً أسلوب لعبها حماسي في بداية المباراة وتضع اللاعب المصري تحت ضغط، والأهلي يتميز باللعب لآخر وقت رغم خسارته، والمارد الأحمر يتميز بدخول كل بطولة بهدف حصدها ونجاح أي فريق وجود هدف جماعي من جماهير وإدارة وجهاز فني ولاعبين ولذلك نجحوا في حصد لقب السوبر الأفريقي.


وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الفرق المغربية يعلمون كيفية إحراز الأهداف والعمق الدفاعي الكثير أضر النادي الأهلي وعيب فريق الرجاء في مباراة أمس أنه اكتفى بالهدف فقط، وتنظيم خطوط الأهلي وتراجع فريق الرجاء وعدم وجود دافع للفوز بعد الهدف الذي أحرزه ساعد الأهلي في حصد اللقب".


وواصل : "تعديل أسلوب اللعب بالتغيرات التي أجراها موسيماني  كانت جيدة لأنه يلعب على بطولة، وتحقيق اثبات الذات لطاهر بعد احرازه الهدف وتعادل الأهلي وفوزه بركلات الجزاء اعطته ثقة كبيرة وستفرق معه الفترة المقبلة  وقراره في التصرف في هدف التعادل وليد اللحظة وناتج عن ثبات الأعصاب ، وتوقعت الأهلي سيسجل هدف في الدقائق الأخيرة".  


وتابع نجم الاسماعيلي السابق: "من المبكر تقييم مستوى بيرسي تاو مع الأهلي بالرغم من تألقه".

الأهلى موسيمانى السوبر الإفريقي الاسماعيلي المغرب أسامة خليل

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