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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الهناجر" كامل العدد والجمهور بطل اليوم الرابع بمهرجان آفاق.. صور

مسرح الهناجر
مسرح الهناجر

على الرغم من انخفاض درجات الحرارة، إلا أن عشاق المسرح تزاحموا أمام باب مسرح الهناجر لحضور عرضي "هوس في الظلام" ليبيا و "العهد السليماني" لمصر ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان آفاق مسرحية. 


وشهدت الليلة الرابعة من المهرجان، حضورا جماهيريا كبيرا مما استدعى من لجان التنظيم التي تطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة أن تغلق الأبواب بعدما دخل قاعة العرض العدد المسموح به،  لنجد ضعفهم تقريبا منتظرين خارج المسرح رغبة منهم في متابعةعروض المهرجان.


كان مسرح الهناجر أمس الخميس، قد استقبل العرضين المسرحيين هوس في الظلام لدولة ليبيا والعهد السليماني لمصر.


وحاز العرض الليبي مونودراما "هوس في الظلام" على اعجاب الحضور لما بذله الفريق من ابداع في تقديم العرض، وهو ما صدقت عليه تحية الجمهور التي احتفى فيها الجمهور بالأشقاء الليبيين، و مسرحية "هوس في الظلام" لفرقة قولدن تيم، تأليف د. عبد الأمير عبود، دراماتورج وإخراج د. عبد العزيز الخضري، ملابس أحمد كابوكا، إضاءة صلاح الجهني، موسيقى جمال محمد، ماكياج عبد المعطي وصيف، إدارة مسرحية محمد المهدوي، تمثيل أحمد كابوكا.


ثم قدم العرض المصري "العهد السليماني" لفرقة 500ب، والذي شهد كثافة جماهيرية كبيرة حيث امتلأت القاعة عن آخرها، مما اضطر المنظمون للاعتذار لبعض الحضور عن عدم قدرة المكان على استقبال عدد أكبر طبقا للاجراءات الاحترازية وسعة القاعة، وتفاعل الحضور مع أحداث العرض، وبوا كأولتراس للفريق في تحية العرض التي اثنوا فيها على اداء فريق العمل كاملا .


مسرحية "العهد السليماني" تأليف مازن محمد، إخراج احمد زكى، ديكور محمد جمال، ملابس عمرو لطفى، اضاءة شريف فتحى، تصميم معارك مصطفى شرف، إعداد موسيقى محمد شريف، مكياج ريم شريف، تمثيل : آيات رضا – أحمد محمود السيد – مازن محمد – محمد احمد السيد – احمد سامح – محمد ابراهيم – محمد جمال – مريم محمد – محمد شريف – عمرو لطفى – مصطفى شرف – مصطفى اشرف – عبد الرحمن ابراهيم – ايه عادل – آيه فؤاد – سميه عبد الرحمن – ملك مهيب – فرح محمد – ابراهيم سمير – مصطفى سيد، مساعد مخرج أحمد سامح – محمد أحمد، مخرج منفذ آيات حبيب – أحمد محمود السيد.

ليلة انتصر فيها المسرح بدفء محبيه من الجماهير وليلة اضافية في محبة المسرح قضاها جمهور مهران آفاق مسرحية في نسخته السابعة.
 

تقام الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية  تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادي سرور، و تترأسها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومهداة لفنانة القديرة رجاء الجداوي، تقدم العروض علي مسرح " الهناجر " بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الحالي، بمشاركة 14 عرض مسرحي من بينها 6 دول عربية ويمثل مصر بها 7 عروض مسرحية في مجالات مسرح ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما والعروض القصيرة والطويلة.

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