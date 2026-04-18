الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية أحمد كجوك المستمر على دعم العنصر البشري، لافتة إلى أن تكريم الموظف المتميز في إطار تقدير جهود العاملين المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العطاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الضريبي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لتكريم الموظف المثالي، حيث تم تكريم ١٣٤ من العاملين المتميزين بالمصلحة وتسليمهم شهادات تقدير ودرع تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم.

وأشارت إلى أن هذه الاحتفالية تُعد تقليدًا سنويًا تحرص المصلحة على تنظيمه، إيمانًا منها بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة، مؤكدة أن تكريم النماذج المتميزة يمثل رسالة تقدير لكل العاملين بالمصلحة، ويشجع على نشر ثقافة التميز والاجتهاد في بيئة العمل.

وأضافت أن المصلحة تعمل بشكل مستمر على دعم الكفاءات وتحفيز العاملين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للممولين، ويسهم في تحقيق أهداف التطوير والتحديث التي تشهدها المنظومة الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تستعد للإعلان قريبًا عن «مسابقة التميز الإداري»، والتي تعتمد على مجموعة واضحة وشفافة من المعايير سيتم إعلانها بشكل كامل، مشيرة إلى أن المسابقة ستتضمن تكريمات متميزة سيتم الإعلان عنها من جانب وزير المالية أحمد كجوك، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، ويحرص دائمًا على دعم العاملين ومساندتهم، وتقديم كافة أوجه الدعم في مواجهة التحديات، خاصة ما يتعلق بصناديق العاملين، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير بيئة العمل، مع التطلع إلى مزيد من المبادرات الداعمة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن إطلاق «جائزة التميز المؤسسي» يمثل خطوة مهمة نحو إحداث نقلة نوعية في مفهوم التميز داخل المصلحة، حيث لن يقتصر التميز على تحقيق الحصيلة الضريبية فقط رغم أهميتها، بل يمتد ليشمل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوازية، وفي مقدمتها ترسيخ علاقة الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم الممولين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم في التعامل مع المنظومة الضريبية، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف المتكاملة كان له أثر مباشر في الوصول إلى المستهدفات الرئيسية بصورة أكثر استدامة وراحة.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية حققت نجاحات ملموسة، رغم ما تضمنته من تخفيضات وتيسيرات وتبسيط للإجراءات، حيث ساهمت في تحقيق معدلات نمو متميزة في الحصيلة الضريبية عكست طفرة حقيقية قائمة على تعزيز الالتزام الطوعي، ويؤكد نجاح توجه المصلحة نحو بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأكدت أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تحقيق أي نجاح للمصلحة، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية انطلقت تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بينما جاءت الحزمة الثانية بشعار «هنكمل اللي بدأناه»، بما يعكس استمرارية التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأضافت أنه وفقا للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فإن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها لأول مرة، إلى جانب الإقرارات المعدلة، تجاوز 750 ألف إقرار، كما تم الإقرار طواعية بمبالغ تخطت 97 مليار جنيه، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أهمية تغيير الثقافة في التعامل مع مجتمع الأعمال، والعمل على ترسيخ مبدأ الشراكة.

وأشارت إلى أن تحقيق الحصيلة الضريبية بمعدلات نمو متميزة قد تم دون إجراء أي تغييرات في السياسات الضريبية، وإنما من خلال التركيز على تشجيع الالتزام الطوعي، والعمل على حصر الاقتصاد الموازي ودمجه في المنظومة الرسمية.

وأكدت أن المصلحة تعمل على عدة محاور متكاملة، يأتي في مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة، خاصة في إطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مع العمل على توضيح مزاياه وتحفيز الانضمام إليه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لهذه المشروعات وتعزيز دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وفي ختام كلمتها، هنأت رشا عبد العال المكرمين، مؤكدة أن تميزهم يمثل نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، ومشيدة بجهود جميع العاملين بالمصلحة ودورهم في دعم مسيرة التطوير.

و من الجدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ، وخالد محمود رئيس قطاع المعلومات ، ومصطفى غراب رئيس القطاع المالي والإداري وعبد اللطيف عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية ، والدكتور عرفان فوزي رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب ، وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ، ومصطفى رمضان رئيس مركز متوسطي الممولين ، ومحمد فتحي عبد الفضيل رئيس مركز كبار المهن الحرة ، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للأمن ، وخالد عمر رئيس منطقة ثالث مدمج ، والدكتور سيد علام رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ، الدكتور محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ، وعصام نايل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، و كريمة طه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال.