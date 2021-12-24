دينا أبو السعود: كريم بينكي يعوض ما تفقده البشرة من فيتامينات ومرطبات

قالت الدكتور دينا أبو السعود، إن البشرة الجافة الأكثر عرضة للتجاعيد والشيخوخة، ولكن البشرة الدهنية الأقل عرضه للجفاف والتجاعيد.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يعمل على تفتيح وتغذية وترطيب البشرة وعلاج الهالات السوداء، مشددة على أنه لا يوجد له أي أثار جانبية أو سلبية على البشرة.



وأردفت: كريم بينكي طبيعي 100% ويعمل على تعويض ما تفقده البشرة من فيتامينات ومرطبات.





وفي سياق آخر، أشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، وغني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وذكرت "أبو السعود"، فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والاسعار في متناول الجميع.



