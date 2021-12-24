ارتفاع الدين العام في تونس إلى 102 مليار دينار

قالت وزارة المالية في تونس، الجمعة، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وقالت وزارة المالية التونسية إن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت تونس أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

وكانت وثيقة حكومية كشفت أن تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، وذلك بهدف خفض العجز المالي في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على وثيقة حكومية رسمية، كشفت أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في 2022 لخفض العجز المالي.

وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي حوالي 1.22 مليار دولار، وفقا للوكالة.