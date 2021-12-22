الفاسدون سيدفعون الثمن.. قيس سعيد: تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري ضيّق ضمّ كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وسمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022.

وأوضح الرئيس التونسي أن تحقيق العدالة الجبائية يتطلب عملاً كبيراً، مشيراً إلى أن الفقير لن يدفع ما يتم الاستيلاء عنه من قبل الفاسدين.

وأضاف "تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية.. ليس لأن هناك نقصاناً في الثروات، بل لأن هناك سطواً على أموال الشعب التونسي".

كما أوضح سعيد أنه "سيتم محاسبة كل من سرق الوطن وعرق الفقراء والبؤساء في بلادنا، قائلاً إن هناك فاسدين وراء الستار وأن هناك من يسعى إلى التكتم على جرائمهم".

كما أوضح أن هؤلاء الفاسدين سيدفعون الثمن عبر اعادة أموال الشعب ومحاكمتهم محاكمةً عادلة.