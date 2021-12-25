محمد مصيلحي بعد مواجهة المصري : زعلان من جماهير الاتحاد السكندري .. فيديو

وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى رسالة إلى جماهير زعيم الثغر عقب الفوز على فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز.

كان فريق سيد البلد بقيادة حسام حسن تغلب على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال محمد مصيلحي فى تصريحات تليفزيونية: زعلان ومكسوف إن جمهور الاتحاد مش فى ضهر فريقه في مباريات الدوري المصري.

أضاف محمد مصيلحي : فوز الاتحاد السكندري على المصري شئ جيد لاسيما وأن زعيم الثغر حقق فوزا هاما على حساب فريق كبير بحجم النادي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة.

كان محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وجه التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

ووجه مصيلحي تساؤلات لـ جماهير الاتحاد السكندرى وقال: التوأم حسام وإبراهيم حسن سألوني ليه الجماهير مش بتيجي ليه مباريات زعيم الثغر فى الدورى الممتاز.

أشار إلى أن مسئولى نادى الاتحاد السكندرى يقوم بتسهيلات لحضور الجماهير فى ظل حضور 100 مشجع فقط وفى المقابل نرى جماهير كبيرة للنادى المصرى ونحن نعلم مدى حب الجماهير للنادي واطالبهم بمساندة سيد البلد فى الدوري المصري.

مصيلحي يهنئ زعيم الثغر

وحرص محمد مصيلحي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز علي المصري وحصد الثلاثة نقاط والوصول ‘إلى النقطة 12.

وقال مصيلحي:" نمتلك ثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا ".

وأتم:" الفوز أعاد الثقة للاعبين بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية

ووجه محمد مصيلحي التحية لكافة جماهير زعيم الثغر التي تحرص بصفة مستمرة على مساندة اللاعبين والجهاز الفني في كافة المباريات

الاتحاد يفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الأول لفريقه في شباك المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 12 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 13 في المركز الرابع.