توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

يتوقع خبراء الأبراج وعلم الفلك في نهاية كل عام الأحداث التى ستقابل الأبراج في العام الجديد خاصة بالجانب العاطفي الذي يرغب الكثيرون في معرفة التوقعات الخاصة بهم.. ومن ثم نستعرض لكم بعض هذه التوقعات

‎الحمل

‎يحمل العام الجديد العديد من المفاجآت الجميلة والواعدة لأصحاب برج الحمل على الصعيد العاطفي.

‎الثور

‎توجد عدد من الأشهر هي الأكثر ملاءمة لأصحاب برج الثور على المستوى العاطفي منها فبراير ومارس وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر.

‎السرطان

‎يواجه أيضًا أصحاب برج السرطان الشك في مشاعرهم، ويعتبر الأقل حظوظًا في العام الجديد وتنتابه الشكوك، لكن في شهر فبراير يكون لديه رؤية أوضح في الأمور العاطفية.

‎الميزان

‎للأسف يحدث انفصال في العلاقة العاطفية لبعض أصحاب برج الميزان خلال شهر فبرارير، وفي شهر يناير يواجه في بوادر الانفصال.

‎العقرب

‎يتعامل بحذر خلال العام الجديد في الجانب العاطفي، وعليه تحليل دوافعه ومشاعره، كما توجد بعض الشهور ليست جيدة على المستوى العاطفي.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو