خبير اقتصادي: القطاع الخاص يمثل 78% من حجم الاقتصاد المصري.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن خطة تنمية الصعيد غيرت خريطة وشكل الصعيد.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القطاع الخاص له دور مهم وفعال في زيادة حجم العمالة وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وتوطين تكنولوجيا حقيقة في مناطق كثيرة".



وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي،: "القطاع الخاص يمثل 78% من حجم الاقتصاد المصري"، متابعا: "المشروعات التنموية في الصعيد ساهمت في انخفاض نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة".



وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي،: "هناك إرادة سياسية حقيقة لتنمية الصعيد"، لافتا: "خطة التنمية أنهت ظاهرة هجرة أبناء الصعيد للمحافظات الأخرى".