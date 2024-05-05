مشادة كلامية تنتهي بجريمة قـ.تل في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (عامل) بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب).. وإعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.