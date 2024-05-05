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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشادة كلامية تنتهي بجريمة قـ.تل في القليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (عامل) بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب).. وإعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العثور على جثة المجني عليه المصارف المائية أمن القليوبية

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