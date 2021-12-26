تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا في الجيمانيزيوم

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية بصالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد.

واكتفى "شيكابالا" بخوض التدريبات التأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة القادمة.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.