عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منع إهدار مليارات الجنيهات.. الفلاحين: الرئيس السيسي أعاد الحياة لتوشكي

مشروع توشكي
مشروع توشكي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن المشروع القومي العملاق بتوشكي كان يحتضر ، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاده للحياة مرة أخري ومنع إهدار مليارات الجنيهات التي صرفت علي المشروع.


وأضاف عبدالرحمن ان مشروع توشكي احد اهم المشاريع القومية الزراعية والذي يضيف للرقعة الزراعية حال اكتماله اكثر من600الف فدان ويجذب الكثير من الاستثمارات الزراعية وسيعود بالخير الوفير علي الاقتصاد المصري ويحسن الحياه الاجتماعية لملايين الأسر ويخلق مجتمع عمراني جديد  ويوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين كما يساعد في تنميه الصناعات القائمة علي المنتجات الزراعية.

 

وأشار عبدالرحمن إلي أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق ري حديثه ويزرع به اكثر من مليون نخله من اجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع الي نحو2.5مليون نخله.

 

وتابع ابوصدام ان معالم الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي  تظهر وتتضح كل يوم علي أرض الواقع  ولا توجد منطقة بمصر لم تطالها يد التطوير للأفضل.


وأن صعيد مصر يحظى بنصيب الأسد من المشروعات القومية العملاقة مما يعني أن الدولة المصرية تعالج أزمات الماضي بحكمة وعدل ونزاهة وسرعة غير مسبوقة علي الاطلاق.

 

وأوضح أبوصدام أن استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة يتكلف مبالغ طائله وقرارات جرئيه لم تكن تحدث من غير وجود قائد كالسيسي يملك إرادة فولاذية وقلب من ذهب، وأن عوائد هذه المشاريع القومية العملاقة سوف تساهم الي الوصول للاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل الأساسية بما يعود بالخير علي كل المصريين .

 


وتابع ابوصدام ان مشروع توشكي رغم بدايته عام 1997 بفكرة مصرية إلا أن توقفه أصاب الكثير من المصريين بالإحباط قبل أن يعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي البسمة للمصريين بإعادة أحياء هذا المشروع العظيم مما يعظم الاستفادة من مواردنا  ويحيي الأموال الكثيرة التي ضخت لإقامة المشروع.

الفلاحين الرئيس السيسي السيسي توشكى أبوصدام صعيد مصر

ترشيحاتنا

طفرة كبرى في عهد السيسي.. كيف تطور الاقتصاد المصري منذ 2014 حتى 2021؟

صدام محتمل بين الأهلي والزمالك .. ننشر تفاصيل قرعة دوري أبطال إفريقيا

الأخف وزنا.. متحف بيترسن يلقي الضوء على فولكس فاجن XL sport بالفيديو

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

3 توجيهات و سر .. أبرز ما جاء في حديث السيسي اليوم

المعاش لا يُذكر..فريدة سيف النصر: يا ترى ولاد يونس شلبي عاملين إيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

تفاصيل وفاة مصري في السعودية وتحرك عاجل من القنصلية بالرياض

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

اضحك عليكم بـ 150 جنيها.. السيسي يرد على مطلب منه..فيديو

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

فيديو

معجزة في عهد السيسي.. مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

الإنجاز في 7 سنوات.. 700 مليار جنيه تكلفة مبادرة "حياة كريمة" فقط

طفرة حقيقية.. تطور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ