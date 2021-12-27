منع إهدار مليارات الجنيهات.. الفلاحين: الرئيس السيسي أعاد الحياة لتوشكي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن المشروع القومي العملاق بتوشكي كان يحتضر ، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاده للحياة مرة أخري ومنع إهدار مليارات الجنيهات التي صرفت علي المشروع.



وأضاف عبدالرحمن ان مشروع توشكي احد اهم المشاريع القومية الزراعية والذي يضيف للرقعة الزراعية حال اكتماله اكثر من600الف فدان ويجذب الكثير من الاستثمارات الزراعية وسيعود بالخير الوفير علي الاقتصاد المصري ويحسن الحياه الاجتماعية لملايين الأسر ويخلق مجتمع عمراني جديد ويوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين كما يساعد في تنميه الصناعات القائمة علي المنتجات الزراعية.

وأشار عبدالرحمن إلي أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق ري حديثه ويزرع به اكثر من مليون نخله من اجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع الي نحو2.5مليون نخله.

وتابع ابوصدام ان معالم الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي تظهر وتتضح كل يوم علي أرض الواقع ولا توجد منطقة بمصر لم تطالها يد التطوير للأفضل.



وأن صعيد مصر يحظى بنصيب الأسد من المشروعات القومية العملاقة مما يعني أن الدولة المصرية تعالج أزمات الماضي بحكمة وعدل ونزاهة وسرعة غير مسبوقة علي الاطلاق.

وأوضح أبوصدام أن استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة يتكلف مبالغ طائله وقرارات جرئيه لم تكن تحدث من غير وجود قائد كالسيسي يملك إرادة فولاذية وقلب من ذهب، وأن عوائد هذه المشاريع القومية العملاقة سوف تساهم الي الوصول للاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل الأساسية بما يعود بالخير علي كل المصريين .



وتابع ابوصدام ان مشروع توشكي رغم بدايته عام 1997 بفكرة مصرية إلا أن توقفه أصاب الكثير من المصريين بالإحباط قبل أن يعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي البسمة للمصريين بإعادة أحياء هذا المشروع العظيم مما يعظم الاستفادة من مواردنا ويحيي الأموال الكثيرة التي ضخت لإقامة المشروع.