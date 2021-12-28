البيت الأبيض يعلن موعد المباحثات الأمريكية الروسية حول أوكرانيا

أعلن البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، عن عقد مباحثات أمريكية روسية بشأن الاوضاع على الحدود الأوكرانية في 10ناير المقبل.

وعلق الكرملين ووزارة خارجية روسيا، أمس الاثنين، على تهديدات نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بفرض "عقوبات غير مسبوقة" على روسيا في حال التعدي على سيادة أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، فيما يخص العقوبات وتهديدات نائبة الرئيس الأمريكي، "لا تنوي روسيا إذلال نفسها ومطالبة الغرب برفع العقوبات الأحادية غير القانونية.. لم نطلب من أي شخص أن يرفع عنا العقوبات، ولن نذل أنفسنا حتى أمام أحد".

وشدد لافروف أن روسيا لا تؤمن بتنفيذ السيناريوهات التي تفرض فيها عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بما في ذلك الانقطاع التام للبلاد عن الغرب، وحظر سفر المواطنين ، وما إلى ذلك، "أنا مقتنع بأنه حتى لو تحقق هذا السيناريو أوكد أننا سنجد الإجابة والرد".

وأوضح لافروف بأنه، إن فرضت العقوبات، لا تشمل خطط السلطات الروسية تحويل روسيا إلى "قلعة محاصرة" بسبب العقوبات الغربية بحسب تعبيره.