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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب قاطعة تفند قرار وقف الفارس محمد طارق طلعت عامين .. ومحامية سويسرية: القرار ليس نهائيا وحدث تلاعب في عينة الاختبارات

الفارس محمد طارق
الفارس محمد طارق طلعت 

أكدت المحامية السويسرية للفارس محمد طارق طلعت ، نومي ويل Noemie Weill، أن القرار الصادر ضد الفارس المصري محمد طارق طلعت، بوقفه عامين بدعوى إيجابية عينة المواد المحظورة الخاصة به، ليس نهائيا، ولذلك فقد تم اتخاذ إجراءات الطعن عليه امام المحكمة الرياضية الدولية التي سبق وان عرضت عليها حالات مماثلة وأصدرت حكمها النهائي لصالح اللاعبين.

وأوضحت المحامية السويسرية أن شيوع ذات النتيجة غير المعبرة عن الحقيقة لدي لاعبين اخرين في منتخبات اخري في ذات المكان لذات السبب وهو تناولهم مادة محظورة، يشير الي ان هناك خطأ ما في تلك النتائج لأنه يستحيل قبول فرض أن لاعبين من جنسيات مختلفة وفي منتخبات مختلفة يتصادف تناولهم نفس المادة المحظورة في نفس المكان، وهو ما يجعل احتمالية ظهور اثر المادة المحظورة في عينات اللاعبين المشار اليهم على اختلاف جنسياتهم ومنتخباتهم  راجعا إلي احتمالية حدوث تلاعب متعمد ( Sabotage ) في العينات التي خضعت للاختبار في المكان الذي ادعى إيجابية العينة.

أسباب تفند قرار وقف الفارس محمد طارق طلعت عامين

وأوضحت المحامية أنه يستحيل عمليا ومنطقيا تصور او قبول ان يكون أحد اللاعبين المشاركين في بطولة دولية متعاطين بإرادتهم وعلمهم لأي مواد أو عقاقير محظورة، لان إجراءات التفتيش المتمثلة في أحد العينات عشوائيا وفي أي وقت لا يمكن معها تصور ذلك، وهو ما خضع له الفارس محمد طارق بالفعل مرات عديدة وفي عدة دول أوروبية وثبت فيها جميعها سلبية النتيجة.

وأشارت إلى ان تناول أي مادة محظورة يتعارض مع امكانية تأدية اللاعب وتحقيقه لنتائج متميزة، اذ ان تناول أي مادة محظورة، أياً كان تأثيرها سواء منشطة أو مخدرة، يؤثر حتما علي ملكات الشخص وتركيزه وتوافقه النفسي والعضلي، ولا يمكنه من اداء فعاليات الرياضة التي يشارك في مسابقاتها علي مستوي دولي ، خاصة اذا كانت رياضة الفروسية التي تستوجب تركيزا عاليا وتوافقا جسديا ونفسيا لا يمكن ان يتوافر لمن تعاطي مادة محظورة، وما يجزم بذلك اداء ونتائج الفارس محمد طارق التي يستحيل ان تتحقق ممن تناول مادة محظورة .

من ناحية أخرى، أكد الفارس السعودي عبد الله الشربتلي انه لا صحة مطلقا لما قيل عن انضمام الفارس محمد طلعت إلى المنتخب المصري للفروسية مجاملة على حساب فارس آخر.

ونشر الشربتلي على صفحته الرسمية على فيس بوك عدد من الفيديوهات التي توضح نتائج الفارس محمد طارق طلعت في آخر بطولات تجهيزية قبل أولمبياد طوكيو 2020 وتظهر تفوقه الواضح على منافسيه.

الفارس محمد طارق طلعت 
محمد طارق طلعت الفارس المصري محمد طلعت الفارس محمد طلعت الفارس السعودي عبد الله الشربتلي عبد الله الشربتلي المنتخب المصري للفروسية أولمبياد طوكيو 2020

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