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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

عريس بفستان الزفاف
عريس بفستان الزفاف

حفلات الزفاف هي المادة الخام للإبداع و"افتكاس" كل ما هو جديد، من أجل تصدر التريند والخروج بشكل مختلف وجديد، الأمر الذي وصل بالبعض إلى أبعد من ذلك بكثير.

أثار مقطع فيدو متداول ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتدى عريس وأصدقاؤه فساتين زفاف، بينما ارتدت العروس ووصيفاتها البدلات الرسمية في أغرب حفل زفاف بـ الصين.

تبادل عروسان في الصين الأدوار خلال حفل زفافهما في قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين يوم السبت الماضي، وارتدى العريس فستان الزفاف بينما ارتدت العروس بدلة رسمية.

خلال حفل الزفاف، ركعت العروس على ركبة واحدة و"طلبت يد" العريس، ثم وضعت الخاتم في إصبعه مما ترك المعازيم في دهشة وذهول من الموقف الغريب.

قال العريس ويدعى «وانج» لوسائل الإعلام المحلية، إنه وعروسه صديقان حميمان يمتلكان "أجدع" 6 أصدقاء من الرجال، وقد وعدوا العروس بأنهم سيرتدون ملابس نسائية لإضفاء طابع لا ينسى على حفل الزفاف.

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