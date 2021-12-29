الصفقة الثانية .. مهاجم إفريقي قوي على رادار الإسماعيلي

أكد المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم افريقي دولي خلال ساعات ليتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

و أشار رئيس الدراويش إلى أنه سيتم الإعلان فى القريب العاجل عن الانتهاء من التعاقد مع مهاجم افريقى يقود منتخب بلاده .

ونفى الكومي ما تردد في بعض الصحف و المواقع أنه اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم ارچنتيني، موضحًا أنه يتم التشاور خلال الفترة الحالية مع المجلس ولجنة الكرة والجهاز الفني فيما يخص التعاقدات والصفقات.

و كان الاسماعيلي قد أعلن عن اولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها خلال ساعات، و ذلك بالتعاقد مع المهاجم البوليڤي الدولي كارميلو الجاراناز صاحب الـ٢٥ عام.

وعلى جانب أخر ، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تحويل شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى التحقيق.

ويأتي ذلك بسبب اشتباكه مع زميله في الفريق أحمد مصطفى، على هامش مران الفريق، الذي اقيم مساء اليوم الإثنين، وهو ما جعل الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لطردهما من المران.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، قرر في الساعات الماضية تغريم شكري نجيب، 20 ألف جنيه، لتغيبه عن المران بدون الحصول على إذن مسبق.

ويرفض المهاجم صاحب الـ28 عامًا، تجديد عقده مع الدراويش، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لرغبته في خوض تجربة جديدة الموسم المقبل، خاصة بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز.