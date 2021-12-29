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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية ناعيا عفت حسني: تفيض إبداعاته بالتفرد والأصالة

صدى البلد

نعى الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان عفت حسني الذى غيبه الموت بعد حياة فنية حافلة.
وجاء فى بيان القطاع بمزيدٍ من الأسى والحزن يتقدم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية باسمه وبالإنابة عن جميع العاملين بأحر التعازي للأسرة التشكيلية ولأسرة الفنان القدير عفت حسني الذي رحل عن عالمنا تاركاً ميراثاً من الإبداع سيظل علامة مضيئة في تاريخ الفن التشكيلي المصري.

نموذج عطاء


وقال خالد سرور: "يُجسد الفنان الراحل نموذجاً للعطاء .. ويُعد أحد المصورين العظام .. تفيض إبداعاته تفرداً وأصالة لتبقى شاهدةً على موهبة فذة .. نُعزي أنفسنا ومُحبي الفنان القدير وعزاؤنا دائماً أن المبدعين لا يرحلون .. للفقيد الرحمة ولأسرته وجمهوره الصبر والسلوان".


يشُار إلى أن الفنان عفت حسني مواليد 20/7/1942،  وقد حصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم زخرفة 1963، وهو عضو نقابة الصحفيين وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، بدأ مشواره الفنى مبدعا ورساماً صحفياً فى العديد من المجلات ودور النشر المختلفة بخصوصية وتميز واضحين منذ تخرجه عام 1963، وعمل كرسام صحفى ومخرج فنى فى مجلة بناء الوطن، مجلة الإذاعة والتليفزيون، مجلة المسرح، مجلة السينما والمسرح، مجلة الكاتب، كما عمل مديرا فنيا لمجلة المصور ثم مستشاراً فنياً لها 1974 ولمؤسسة دار الهلال حتى عام 1999 حيث تفرغ تماماً للفن التشكيلى، يعتبر من أبرز رسامى مجلات وكتب الأطفال فى مصر والعالم العربى، وللفنان مقتنيات فنية لدى أفراد وفي العديد من المتاحف والمؤسسات الرسمية.

عفت حسني الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية الفن التشكيلي المصري

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