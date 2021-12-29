لقيت حد سايح في دمه.. زميلة الموظف المنتحر تكشف تفاصيل الحادث..فيديو

قالت روشان زميلة الموظف المنتحر، أنها حصلت على شيفت 12 بعد معاناة وخلال البريك وأثناء خروجها سمعت ان هناك من القي بنفسه متاخرا

وأضافت روشان، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، وأنا خارجة من الباب لقيت بنت بتقول فيه حد بيموت تحت ولما نزلت لقيت حد سايح في دمه ومن الوقعة هو اتكسر".

وتابعت روشان، أنا كنت فاكرة في البداية بنت اللى وقعت ولما قربت لقيت حد مقلوب وضهره باين وقربت عشان اعرف ولد ولا بنت ولقيت شعر راجل".

الدم كان في كل حتة

وأشارت زميلة الموظف المنتحر إلى أن “الدم كان في كل حتة ولقيته لسه بيتنفس وقولت لدكتورة الشركة لسه بيتنفس قالتلى خلاص الإسعاف جاية”.







