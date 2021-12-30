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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة طلاق عفاف رشاد من السبكي وتخليها عن الحجاب

عفاف رشاد
عفاف رشاد

تحتفل الفنانة عفاف رشاد، اليوم الخميس 30 ديسمبر بعيد ميلادها الـ63، فهي واحدة من الفنانات اللاتي حصلن على مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

ولدت عفاف رشاد في 30 ديسمبر 1957، وتزوجت فى بداية مشوارها الفنى من المنتج محمد السبكى، ولكن سرعان ما حدث الانفصال بسبب غيرتها الزائدة عليه، لكنها أعلنت ندمها على هذا القرار فيما بعد، مؤكدة أنها كان لابد أن تتحمل هذا الأمر كونه منتجًا، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها ولداً وحيداً، أنهى مؤخرًا دراسته بكلية الطب بعد أن رفض العمل مع والده .

وحول ذلك، قالت عفاف رشاد، في لقاء سابق: طلبت الطلاق من السبكي بسبب الغيرة الشديدة عليه، ووقتها كنت لا أفكر بعقلي ولو عادت بي الأيام لما طلبت الانفصال وتحملت من أجل ابني الذي حرم من حنان ورعاية والده رغم أنني كنت أمًا وأبًا له ولكن في مرحلة معينة من حياته لا يستطيع أحد أن يعوضه عن حنان الأب.

وارتدت عفاف رشاد، الحجاب من قبل، ولكن سريعًا ما تخلت عنه، وعن ذلك القرار قالت: «بسبب بعض المتاعب الصحية قررت خلع الحجاب وربنا رب قلوب». 

 

صورة عفاف رشاد تثير الجدل 

وسبق أن كشفت الفنانة عفاف رشاد، عن أنها فوجئت بردود الأفعال، على صورتها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت بعمر أصغر، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور. 

وأضافت عفاف رشاد لـ صدى البلد، انها فوجئت بهذا التفاعل الكبير من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها غيرت صورة الصفحة الشخصية الخاصة بها على فيسبوك، مثلها مثل أى شخص.

وأشارت عفاف رشاد إلى أنها لم تجرى عمليات تجميل كما روج البعض، وكل ما فى الأمر انها لا تستخدم مساحيق التجميل بكثرة، مما يجعلها تحافظ على بشرتها ، بالإضافة الى استخدامها مواد طبيعية للاعتناء ببشرتها .

وتابعت عفاف رشاد: "كل ما فى الأمر أنني غيرت لون شعرى، بالإضافة إلى وضعي بعضا من مساحيق التجميل الخفيفة، والتقطت صورة  كأي شخص عادى ، لكنى فوجئت بهذا الجدل الكبير ، وهذا يعود لأنني فى أدواري حين ألعب دور أم، لا أضع أي نوع من مساحيق التجميل؛ حتى أتمكن من إقناع المشاهد.

واختتمت تصريحاتها: ابلغ من العمر 64 عامًا ، ولا أفكر فى إجراء أي عملية تجميل ، الا ان الجمهور شبهني بـ جنيفر لوبيز. 

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