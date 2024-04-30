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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بثلاث وصفات طبيعية.. مقشرات الكركديه للجسم والبشرة للتخلص من خشونة الجلد

ثلاث وصفات طبيعية
ثلاث وصفات طبيعية لمقشرات الكركديه للجسم والبشرة

كشف موقع هيلثي عن ثلاث وصفات طبيعية لمقشرات الكركديه للجسم والبشرة التي يمكن أن تساعد في التخلص من خشونة الجلد:

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وصفة مقشر الكركديه والسكر

امزج ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع ملعقتين كبيرتين من السكر البني.
أضف مقدار كافٍ من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو لتشكيل معجون قوامه.
ضعي المعجون على بشرة رطبة ودلكيه بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق.
اشطفي بالماء الفاتر وجففي البشرة بلطف، ضعي كريم ترطيب بعد الاستخدام.

وصفة مقشر الكركديه والحليب

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
أضيفي ماءً قليلاً لتشكيل معجون قوامه.
ضعي المعجون على الجسم والوجه واتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف.
اشطفي جيدًا بالماء الفاتر وجففي البشرة بلطف. ضعي كريم ترطيب بعد الاستخدام.

وصفة مقشر الكركديه والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
أضيفي مقدار قليل من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو للحصول على قوام مناسب.
ضعي المعجون على البشرة ودلكيه بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اشطفي بالماء الفاتر وجففي البشرة بلطف. ضعي كريم ترطيب بعد الاستخدام.
قبل استخدام أي مقشر طبيعي، يُنصح دائمًا بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد للتحقق من وجود أي تفاعل جلدي سلبي. يُوصى أيضًا بتطبيق مقشر الكركديه مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وتجنب تهيج البشرة.

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