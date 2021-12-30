مفيد فوزي يكشف عن أول شخص هنأه بالعام الجديد وتفاصيل إصابته بكورونا العام الماضي..فيديو

قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن أول شخص يهنئنى بعيد الميلاد المجيد حنان مفيد فوزي، مؤكدا أنها تقوم بالاتصال بي، ونحصل على الغذاء بأحد المطاعم وتكون جلسة بلا هموم.

وأضاف مفيد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه خلال العام الماضي كان به بعض الأذى لأنني طالتنى الكورونا وقعدت 3 شهور اعالج حتى من الله عليا بالشفاء".

وتابع مفيد فوزي، أنا أحب فصل الربيع، وهو الفصل الذي بين فصل الصيف والشتاء وأكره الحر وامقت البرد.

كنا بنسهر عند عبد الحليم

وأشار الإعلامي الكبير مفيد فوزي إلى أنه كنا بنسهر عند عبد الحليم أحيانا واحيانا يكون صامت على الرغم مما كان حوله من عمالقة التلحين والفن .

