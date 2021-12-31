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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سمير: أستطيع اللعب في الأهلي على حساب معلول وأفشة وبيرسي تاو

صدى البلد

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه يثق في قدراته على اللعب للنادي الأهلي في أي مركز وعلى حساب أي لاعب قائلا: "لو الأهلي طلبني كظهير أيسر سأنتقل فورا، وأستطيع اللعب مكان بيرسي تاو وأفشة وعلى معلول ولو تواجدت سألعب أساسيا على هؤلاء اللاعبين مع كامل الاحترام لقدراتهم".


وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الأهلي لا يقدر بمال، ويملك منظومة تساعد أي لاعب على النجاح، لذلك سيبقى حلم أي لاعب أن ينضم لهذا النادي".


وواصل سمير: "سعيد بتجربتي القصيرة مع كيروش في مباراة ليبيريا، لكني لم أحصل على فرصتي كاملة، نزلت بديلا في الشوط الثاني كمهاجم صريح وبعدها تعرض ظهيري المنتخب للإصابة فرجعت لمركز الظهير الأيسر".


وتابع لاعب طلائع الجيش: "وائل جمعة اعتذر لي عن المشاركة في مركز غير مركزي ووعدني بالتواجد في المستقبل".

الأهلى بيرسي تاو أحمد سمير علي معلول وائل جمعة إعلامي

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