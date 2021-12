عمرو دياب يشارك جمهوره بصورة من حفله فى موسم الرياض .. شاهد

12/31/2021 9:14:38 AM

نشر الفنان عمرو دياب عدة صور له من حفلة بموسم الرياض ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وعلق عمر ودياب “ From last night’s live performance at #RiyadhSeason ”.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، واكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وضمت فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".