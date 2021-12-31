عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بصور رومانسية مع زوجها.. فهرية أفجان بإطلالة ناعمة على إنستجرام

فهرية أفجان
فهرية أفجان

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان، صورة رومانسية مع زوجها بوراك، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على  “إنستجرام”، وظهرت فهرية بإطلالة ناعمة وبسيطة .

 

إطلالة فهرية أفجان

 

ظهرت فهرية أفجان، وهي ترتدي تي شيريت أوفر سايز باللون الأبيض وبنصف كم، وعليه هوت شورت جينز باللون الأزرق  وهو ما تنساب مع تفاصيل إطلالتها .
 

بـ إطلالة جديدة .. هنا الزاهد تبهر جمهورها بظهور لافت| شاهد

سمية الخشاب تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد


وقامت  فهرية أفجان بلم خصلات إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة شعر إنسانية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


ولفتت فهرية أفجان، الأنظار بإطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري الناعم، مع الماسكرا والآي لاينر، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها .

 

فهرية أفجان


ولم تتكلف  فهرية أفجان في ارتداء الأكسسوارات ؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان 


الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. 

 

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

 

أعمال فهرية أفجان 


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

 

فهرية أفجان إطلالة فهرية أفجان حياة فهرية أفجان اعمال فهرية أفجان صور مشاهير انستجرام اخبار نجوم تركيا

موضوعات متعلقة

بالزي العثماني.. فهرية أفجان تشارك متابعيها لوك مختلفا من مسلسلها الجديد

بإطلالة عصرية .. فهرية أفجان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بإطلالة عصرية.. الممثلة التركية فهرية أفجان تبرز أناقتها في آخر ظهور لها

من الملاهي.. فهرية أفجان بإطلالة ناعمة على انستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعيدا عن العوامل الوراثية.. 5 أسباب لتساقط الشعر بكثافة

المفتي: التوبة تمحو الذنوب وحاسبوا أنفسكم يوميا وكل عام

عروض فنية احتفالا بالعام الجديد في غرب سهيل .. فيديو

المفتي يوجه نصائح عن 2022.. ويؤكد: التأمل في العام الجديد مراجعة محاسبة للذات على عملها

تعرف على نتائج المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

بالأرقام.. جهود مصر بمبادرة القضاء على فيروس سي | وإشادة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الصغرى 7 .. الأرصاد تحذر من رياح شديدة وأمطار غزيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

فيديو

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ