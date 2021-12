بـ إطلالة جديدة .. هنا الزاهد تبهر جمهورها بظهور لافت| شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت هنا الزاهد “ Cause you know girls can resist the cold for some special events! ”.

وعبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة، ووجهت الشكر للمستشار تركي ال الشيخ، ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وكتبت هنا الزاهد "سعيدة جدا بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة.

اتبسط جدا اني شوفت جمهور الرياض شكرا ليكو على كل الحب اللي شوفتوا منكوا.



وتابعت : فعلا التمثيل على المسرح اصعب حاجة بس استقبلكوا خفف رهبة المسرح جوايا.

شكرا معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا شركة صلة، الي اللقاء و اشوفكوا قريبا ان شاء الله ".

ولاقت مسرحية “جوازة معفرتة” للنجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد، صدى كبير في السعودية بعد أولى أيام عرضها في موسم الرياض.