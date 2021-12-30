عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. هنا الزاهد تبهر جمهورها بظهور لافت| شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت هنا الزاهد “ Cause you know girls can resist the cold for some special events!  ”. 

وعبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة، ووجهت الشكر للمستشار تركي ال الشيخ، ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وكتبت هنا الزاهد "سعيدة جدا بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة.
اتبسط جدا اني شوفت جمهور الرياض شكرا ليكو على كل الحب اللي شوفتوا منكوا.
 

وتابعت : فعلا التمثيل على المسرح اصعب حاجة بس استقبلكوا خفف رهبة المسرح جوايا.
شكرا معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا شركة صلة، الي اللقاء و اشوفكوا قريبا ان شاء الله ".

ولاقت مسرحية “جوازة معفرتة” للنجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد، صدى كبير في السعودية بعد أولى أيام عرضها في موسم الرياض.

تركي آل الشيخ احمد فهمي هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد

ترشيحاتنا

الحرم القدسي .. تحذير خطير من أبومازن لـ وزير الدفاع الإسرائيلي

هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟.. المركز الإسلامي بنيويورك يجيب..فيديو

الأحد .. محمد عودة يقود تدريبات المقاولون العرب

احذر.. الإفراط في تناول الزنجبيل يصيبك بهذه الأمراض

مطلوب في قضية ابتزاز يسلم نفسه للشرطة بسبب ضيقه من قيود كورونا

وزارة الصحة بغزة تكرم الوفد الطبي المصري.. وأهالي القطاع: نشكر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

نجاة طلاب مدرسة لغات وإصابة المشرفة في انقلاب ميكروباص على الدائرى

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

السبب الحقيقي لطلاق الفيشاوي وزوجته.. وصدمة بعد ظهور تحاليل سمية الألفي

متخرجوش من البيوت.. الأرصاد تحذر: سيول وكرات ثلجية بهذه المناطق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ