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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأكاديمية الوطنية للتدريب تحصل علي الاعتماد من المجلس الأمريكي للتعليم المستمر

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

حصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب الأمريكي ACCET  بعد أن تم اختصار المدة المتعارف عليها للحصول على الاعتماد من ٤أو ٥ سنوات إلى عامين فقط، وذلك بعد مراحل مختلفة استغرقت عامين من العمل المتواصل والممتد .

واعتمدت الأكاديمية في سبيل الحصول على هذا الاعتماد على شبابها وطاقم العمل بها ومدربيها دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، ليتوج هذا المجهود بحصول الأكاديمية علي اعتماد لجميع برامج المدرسة الرئاسية، وحزمة البرامج التعاقدية والتكليفات الرئاسية، وبرامج اللغات، وكذلك امتد الاعتماد ليشمل الهيكل الإداري للأكاديمية، والمقر الخاص بها بما به من مباني إدارية ومباني تدريبية صممت طبقاً للمعاير العالمية للمؤسسات التدريبية. 

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يذكر ان الأكاديمية الوطنية للتدريب حصلت علي أعلي تقييم لدي مؤسسة ال ACCET ، وتعد الأكاديمية -وفقاً لتصريحات خبراء المؤسسة الأمريكية- هي ثانِ جهة يتم تقييمها من قبل هيئة الاعتماد في خلال العشرين عام الماضية وتحصل على شهادة الاعتماد بدون وجود أي نقاط ضعف بل تفوقت الأكاديمية في تحقيق أداء متميز.

وأوصت اللجنة التي قامت بعملية التقييم بأن يتحول نموذج الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى نموذج قابل للدراسة من جانب المؤسسات الأخرى بوصفة نموذج فريد يجب دارسته و الوقوف عنده، وهو ما ترتب عليه دعوة المؤسسة لفريق من الاكاديمية برئاسة الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية لمؤتمرها السنوي بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض تجربة الأكاديمية باعتبارها نموذج يحتذي به لكافة مؤسسات التدريب علي مستوي العالم .

الأكاديمية الوطنية للتدريب الاعتماد مؤسسة ال ACCET مؤسسة ال ACCET الأمريكية حصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب برامج المدرسة الرئاسية

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