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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

مطار صنعاء
مطار صنعاء

دعت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشا الحوثيين لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية.

رسالة جديدة من الأمم المتحدة للحوثيين بخصوص مطار صنعاء

وفى رسالة جديدة من الأمم المتحدة للحوثيين بخصوص مطار صنعاء أوضح ديفيد جريسلي منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية، أن أجھزة الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنیة، لافتا إلى أنه طوال فترة 18 شھرا الماضیة، أبلغت أطقم الرحلات الجویة الانسانیة التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم یتمكنوا فیھا من الاتصال ببرج المراقبة الجویة في مطار صنعاء أو كانت الاتصالات غیر واضحة – یحتمل أن یكون ھذا الوضع خطیرا.

ووفق لما أكده  منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية  فإن الهيئة العامة للطیران المدني والأرصاد في صنعاء "عملت على شراء أجهزة المراقبة في عام 2019" ووافقت الأمم المتحدة على نقلها.

وأكد جريسلي "أناشد الحكومة الیمنیة بصورة عاجلة أن تسمح باستیراد الأجھزة، والتي تم التحقق من محتویاتھا من قبل خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة في دیسمبر 2021".

وحول إغلاق المطار، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أناشد السلطات في صنعاء الامتناع عن تعلیق الرحلات الجویة الإنسانیة مستقبلا،ً ولو كان ذلك لأسباب فنیة، دون إجراء مشاورات مسبقة واتفاق متبادل مع الأمم المتحدة".

 يزال صالحاً للاستخدام في حالات الطوارئ

وقالت الأمم المتحدة  إنه "بعد إغلاق سلطات الأمر الواقع في 19 ديسمبر لمطار صنعاء الدولي والغارات الجوية في الليلة التالية، زار فريق الأمم المتحدة المطار في 21 ديسمبر، وقرر أنه لا يزال صالحاً للاستخدام في حالات الطوارئ".

وأضاف أن "إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة، ونشعر بقلق عميق إزاء أي مزيد من الاضطرابات".

كما دعت الأمم المتحدة إلى السماح على وجه السرعة بدخول معدات ضرورية لمطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكدت أن "المعدات ضرورية لضمان الاستخدام الآمن للرحلات الإنسانية في المطار واستمرار عمليات الإغاثة في اليمن".

استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية 

وكانت أثبتت صور نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

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الحوثيون يتراجعون.. هبوط 3 رحلات جوية للأمم المتحدة في مطار صنعاء

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تدمير مخازن للأسلحة.. بيان عاجل من التحالف بشأن العملية الأخيرة في صنعاء

وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

 

الأمم المتحدة كومة اليمنية أجهزة اتصالات جديدة مطار صنعاء ميليشا الحوثيين

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