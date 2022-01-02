5500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب طنطا

أجرى الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا صباح اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير انتظام لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى2022/2021.

ورافق عميد الكلية خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم طلبه سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء كنترول الفرقة الرابعة انتظام وانتساب والدكتور محمد جمال قناوى أمين عام الكلية.

وأشاد الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان للامتحانات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب و أعضاء الكنترولات وجميع المراقبين والملاحظين داخل اللجان بالكلية.

كما أكد "المصري" على بذل المزيد من الجهد فى التعقيم والتطهير داخل المدرجات والقاعات والطرقات التى تعقد فيها الامتحانات وتشديد الإجراءات الاحترازية عند دخول الطلاب لبوابا الكلية وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية .كما أضاف أن الكلية شكلت لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكلية بشكل يومى من أجل سرعة حل مشكل قد تحدث أثناء إنعقاد الامتحانات .

وأضاف الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الفرقة الرابعة انتظام صباحى 2875طالب وطالبه موزعين على عدد لجان 142لجنة .

وأشار أن عدد الطلاب بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب مسائى 2715 طالبا وطالبة موزعين على عدد لجان 137 لجنة .

كما وجه "عبادة" رسالة لجميع الطلاب بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .