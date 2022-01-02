طالبان تعلن عن تشكيل جيش دائم نظامي قوامه 100 ألف مقاتل

قالت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) اليوم الأحد إنها على وشك تشكيل جيش دائم نظامي قوامه 100 ألف مقاتل ، بعد أشهر من توليها السلطة في أفغانستان.

وقال عناية الله خوارزمي ، المتحدث باسم وزارة الدفاع التي تديرها طالبان ، إن رتب الجيش الأفغاني الجديد تم شغلها بنسبة 80٪، حيث تقوم لجنة مكونة من 20 رجلاً بالتحقق من القيادات.

وقال قاري فاصح الدين ، رئيس أركان القوات المسلحة في طالبان ، في تصريحات تلفزيونية، في نوفمبر، إن التمرد يعتزم تجنيد 150 ألف مقاتل للانضمام إلى صفوفهم.

ويسعى المتشددون الإسلاميون أيضًا إلى استمالة المسؤولين الذين خدموا في ظل الإدارة المخلوعة للعمل في الوزارة التي تسيطر عليها طالبان.

وقالوا إن العديد من الموظفين عادوا إلى العمل.