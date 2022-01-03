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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يشارك متابعيه لحظات عودته للجيم مرة أخرى.. شاهد

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وظهر خالد سليم في الصورة من الجيم و علق قائلًا:" رجعت للجيم " .

 

و شارك خالد سليم  مؤخرا في  فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

 

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل

خالد سليم السنة الجديدة راس السنة التواصل الاجتماعي انستجرام سينما الجيم

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